États-Unis : la tempête Barry menace la Louisiane

Les pluies abondantes ont donné le signal du début de la tempête tropicale Barry. L'eau gagne du terrain, les rafales atteignent 100 km/h et malgré les messages d'alerte, certains ont été surpris. À l'aéroport de La Nouvelle-Orléans, les touristes forment une longue file d'attente pour quitter la ville. Les habitants, eux, scrutent la vitesse du vent avec anxiété. Dans les zones au plus près des cotes, d'autres n'ont pas eu le choix et ont été évacués sur ordre des autorités.

Des précautions pour éviter le drame de Katrina

Des sacs de sable ont été installés pour résister aux assauts de l'eau. Les rafales vont se renforcer. L'état d'urgence est décrété en Louisiane. Chacun espère que les digues installées ou renforcées ces dernières années suffiront. Des mesures de précaution pour ne pas revivre les scènes de dévastation de 2005. L'ouragan Katrina avait fait 1 800 morts. La région reste traumatisée. Les habitants redoutent des inondations, les sols étant saturés par les pluies fortes du début de l'année.

