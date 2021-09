Espagne : au plus près du volcan entré en éruption aux Canaries

Le volcan Cumbre Vieja gronde sur l'île de La Palma, située dans les Canaries, mardi 21 septembre. Le paysage de cette île est désormais dévoré par l'éruption. La lave avance de 700 mètres par heure, ne laissant aucune chance aux maisons. Les journalistes de la rédaction du 20 Heures ont tenté d'approcher cette coulée spectaculaire. Le maquis et les villages sont totalement déserts, car la population a été évacuée.

La lave est encore incandescente

Un habitant découvre sa maison gorgée de lave : il craque et ne veut plus parler. "C'est impossible de rester très longtemps dans cet endroit et devant cette maison presque totalement détruite que cet habitant a accepté de nous montrer. Parce que le volcan tout proche crache beaucoup de lave et nous recevons sur nos têtes des petits morceaux de lave", indique la journaliste Maryse Burgot. La lave est encore incandescente. L'habitant prend la fuite avec les quelques vêtements qu'il a pu sauver.