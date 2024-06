Environnement : près d'un Français sur deux considère le changement climatique comme une menace imminente pour son mode de vie d'après une étude

Près d'un Français sur deux (46%) considère le changement climatique comme "la plus grande menace pour son mode de vie dans les dix prochaines années", selon une étude réalisée par Mortar Research pour FINN Partners Research & Insights, parue mardi 4 avril. Cette question arrive devant celle de la stabilité économique, la guerre nucléaire ou encore l'immigration.

Plus de huit Français sur 10 (86%) reconnaissent que le changement climatique est un problème grave. 63% des sondés pensent même que les phénomènes météorologiques extrêmes affecteront l'endroit où ils choisiront de vivre au cours des vingt prochaines années, avec des préoccupations majeures concernant la hausse des températures, la sécheresse et les inondations.

Un sujet peu abordé pendant la campagne pour les Européennes

Pourtant, "malgré l'importance de la question climatique pour les électeurs, la campagne des élections européennes a peu abordé ce sujet", souligne l'étude. "Les candidats ont majoritairement axé leurs interventions sur les sujets économiques et sécuritaires, sans aborder de manière significative les mesures pour lutter contre le changement climatique". Neil Makaroff, directeur du think tank européen Strategic Perspectives et expert à la Fondation Jean Jaurès, le confirme : "Le changement climatique reste la priorité numéro un pour plus de la moitié des Français et des Européens. À l'approche des élections européennes, cette étude révèle un écart frappant entre les priorités du monde politique et les préoccupations croissantes de l'opinion publique face à la crise climatique".

Autre enseignement de ce sondage, plus de quatre Français sur 10 jugent prioritaire de réindustrialiser la France et l'Europe pour concurrencer la Chine et les Etats-Unis dans le développement de technologies vertes telles que les pompes à chaleur et les véhicules électriques. L'étude a été réalisée par Mortar Research et analysée par FINN Partners Research & Insights auprès de 11 793 adultes dont 1 628 Français. Le sondage a été réalisé en ligne entre le 10 et le 16 mai 2024.