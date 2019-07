Environnement : les ressources de la planète épuisées

La semaine dernière, la France battait des records absolus de température, comme plus de 42 degrés à Paris et jusqu'à 45,9 degrés dans le Gard. Le pays n'est plus en mesure de fabriquer ce qu'il consomme, il vit à crédit. Cette date arrive de plus en plus tôt dans l'année. À ce rythme, il faudrait 2,7 planètes pour satisfaire ce besoin selon la WWF. "En 1970, l'humanité vivait dans les limites d'une planète. Nous ne dépassions pas les limites planétaires, c’est-à-dire que nous ne consommions pas plus que ce la planète pouvait nous fournir", avance Arnaud Gaussier, co-directeur programme WWF.

Les gaz à effet de serre augmentent

Quelles causes ? Sûrement la surconsommation, les viandes et poissons, la déforestation à cause de la bétonisation des sols et l'utilisation des voitures ou des avions en masse. Les gaz à effet de serre représentent 60 % de notre empreinte écologique. S'ils étaient divisés par deux, cette date serait repoussée de deux mois. Possible selon WWF. "Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on a les solutions : passer à l'électrique, moins de déplacement (…) plus taxer les transports aériens", explique Arnaud Gaussier. 87 % des Français disent être sensibles à la cause écologique.

