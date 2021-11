Environnement : les émissions de CO2 de retour au niveau de l’avant-crise sanitaire

Avec la pandémie de Covid-19, l’économie mondiale était à l’arrêt en 2020. Un répit de courte durée : la situation repart de plus belle, les embouteillages sont de retour et les usines tournent à plein régime. Après une baisse historique de 5,4% des émissions de CO2 en 2020, elles devraient repartir à la hausse. L'augmentation pourrait atteindre près de 4,9% d'ici à la fin de l'année. Un rebond qui les rapprocherait du niveau atteint avant la pandémie. "Cela reflète le lien très fort qu'il y a entre l'économie et l'utilisation des énergies fossiles, qui produisent des émissions de CO2", explique Philippe Bousquet, professeur en physique de l'environnement.

La Chine principale utilisatrice de charbon

Parmi les énergies fossiles particulièrement mises en cause, le charbon, dont les émissions de carbone devraient dépasser leurs niveaux de 2019. La Chine, son principal utilisateur, ne compte pas à court terme s'en passer. Un sérieux obstacle dans la lutte contre le dérèglement climatique. "On attend de la COP26 un engagement fort et quantitatif pour réduire l'utilisation du charbon dans les prochaines années", affirme Philippe Ciais, coauteur d'une étude sur le sujet. Jeudi 4 novembre, une quarantaine de pays se sont engagés à se passer du charbon pour produire de l'électricité entre 2030 et 2040. Un rythme insuffisant selon certains spécialistes.