Environnement : la France est-elle prête à affronter la montée des eaux ?

Cap sur les Iles Kiribati dans le Pacifique. Les habitants y ont déjà les pieds dans l'eau, et cela risque de ne pas aller en s'améliorant. Car si on continue sur cet élan de réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre, le niveau des océans pourrait monter de deux mètres d'ici 2100, à en croire l'Académie américaine des sciences. Selon le site flood.firetree.net, un tel scénario mettrait sous l'eau une partie du territoire français.

8 mètres par an en Camargue

Le Nord, le Pas-de-Calais, la Charente-Maritime et la Gironde n'auraient plus vraiment la même forme. Mêmes conséquences en Camargue. Sur ces terres, il y a des champs, des villes, des zones industrielles. Il s'agit certes du scénario le plus pessimiste, mais est-on préparés à l'affronter ? Car certaines conséquences sont déjà là. En Camargue, la mer avance de 8 mètres par an.

"La France aujourd'hui n'est pas préparée à la montée des eaux, ou très peu préparée", explique Ronan Dantec, sénateur écologiste et auteur d'un rapport sur l'adaptation de la France. "Il y a quelques territoires qui se posent des questions, qui commencent à travailler. Mais aujourd'hui, l'État n'a pas encore véritablement donné l'impulsion", indique-t-il.