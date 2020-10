Environnement : Jacques Séguéla veut que la publicité "serve l’écologie"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"La publicité a certainement fait beaucoup de méfaits, mais elle peut se racheter, essayer de servir l’écologie", estime Jacques Séguéla, invité de franceinfo, samedi 3 octobre. "Oui la publicité a poussé à la surconsommation, mais de plus en plus elle pousse à mieux consommer et moins consommer, à protéger la nature", assure le publicitaire.

"Aimons la Terre et elle vous le rendra"

"Si l’ensemble des Terriens se décide à sauver la Terre, elle sera sauvée. Il faut tous se donner la main pour la réparer. On peut y arriver", insiste l'auteur du livre Ne dites pas à mes filles que je suis écolo elles me croient publicitaire !

Jacques Séguéla pense notamment qu'il "faut investir de l’argent pour les avions à l’hydrogène". Pour lui, s'il y avait un slogan à faire pour l’environnement, ce serait : "Aimons la Terre et elle vous le rendra", soulignant que "les cataclysmes font plus de morts que l'ensemble des guerres du monde".

