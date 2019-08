Environnement : du plastique retrouvé dans la neige des Alpes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le constat est glaçant. De minuscules particules ont été détectées dans la neige des Alpes par les scientifiques de l’Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches. Chaque seconde, dix tonnes de plastique sont mises en circulation. Une partie sera incinérée, mais une autre se retrouve dans les océans et les rivières où elle va se fragmenter. "Il y a toute une série de facteurs qui font que les plastiques vont se fragmenter en petites particules de plus en plus fines", explique Frédéric Gillet, ingénieur et président d'Aqualti.

Une expérience menée sur les lacs

Une fois réduites à la taille d'un cheveu, ces particules vont être transportées par le vent sur de longues distances et se figer dans les flocons au moment de leur formation. C'est ainsi que du plastique a été retrouvé dans le manteau neigeux. Des traces de cette pollution ont aussi été retrouvées dans l'Arctique. Fin août, les scientifiques suisses passeront au crible les lacs d'altitude.

