Environnement : des marcheurs pour le climat

Avec cette marche pour le climat, samedi 13 octobre, ils veulent mettre la pression sur les hommes politiques pour qu'ils tiennent leurs engagements sur le climat. "Il faut leur faire un peu peur, leur dire que l'on tape sur la table", explique l'un des marcheurs. Ce sont de simples citoyens, et un mois après la mobilisation inédite du 8 septembre après la démission de Nicolas Hulot, les revoilà dans la rue, particulièrement inquiets. Le récent rapport des experts de l'ONU demandent aux nations d'agir au plus vite pour maintenir le réchauffement en deçà d'un degré et demi. Et pour convaincre les politiques, d'autres actions sont prévues. "On va passer sur un rythme plus élevé de boycott, de sensibilisation, pour expliquer aux gens pourquoi telle banque n'est pas propre, tel fournisseur d'énergie est préférable à un autre", explique une autre manifestante.

80 marches organisées partout en France

Pour faire entendre leurs voix, ils étaient près de 15 000 à Paris. Une journée de mobilisation à travers toute la France. Ils étaient 3 000 à Rennes (Ille-et-Vilaine) et à Lille (Nord), 10 000 à Lyon (Rhône). Des anonymes venus souvent en famille. En tout, près de 80 marches étaient organisées dans l'Hexagone.

