Environnement : dans les régions tropicales, déforestation et changement climatique menacent la sécurité des travailleurs en extérieur

Dans certaines régions tropicales, travailler en extérieur est devenu de plus en plus pénible, voire dangereux. Selon une étude publiée vendredi 7 décembre dans la revue One Earth (lien en anglais), les effets de la déforestation et du changement climatique ont provoqué une hausse des températures dans plusieurs régions tropicales, affectant les conditions de travail de millions de personnes qui travaillent dehors. D'après cette étude, entre 2003 et 2018, près de 4,9 millions de personnes ont perdu au moins une demi-heure par jour de conditions de travail à une température considérée comme sûre, et plus de 91 000 personnes ont perdu plus de deux heures de températures de travail sûres par jour, pour leur grande majorité en Asie.

"Les régions tropicales sont déjà à la limite d'être trop chaudes et humides pour y travailler de manière sûre en raison du changement climatique", affirme Luke Parsons, son auteur principal. "La déforestation pourrait faire basculer ces régions vers des environnements de travail encore plus dangereux", ajoute-t-il.

Un lien entre la santé des forêts locales et la santé humaine

Le lien entre déforestation et augmentation de la température locale a déjà été démontré, les arbres bloquant les rayons du soleil, fournissant de l'ombre et rafraîchissant l'air par évapotranspiration - ils transportent l'eau depuis le sol et la font s'évaporer depuis la surface de leurs feuilles -. Or, "jusqu'à présent, de nombreux arguments en faveur de la sauvegarde des forêts tropicales ont été basés sur la biodiversité ou la lutte contre le changement climatique", a relevé Luke Parsons. "Nous espérons que les informations supplémentaires fournies par cette étude sur la relation entre la santé des forêts locales et la santé humaine seront prises en compte lors de la comparaison entre les coûts et les bénéfices de la déforestation", a-t-il ajouté.

Au cours de la période d'étude, les chercheurs ont examiné une combinaison de relevés de température, d'estimations de population et d'images satellite de la déforestation à l'échelle mondiale entre 2003 et 2018. Ils ont ainsi constaté que l'augmentation de la température liée à la déforestation était beaucoup plus importante que celle due au récent changement climatique.

L'équipe de Luke Parsons a calculé que 1,22 million de kilomètres carrés de forêt tropicale avaient été détruits ou dégradés au cours de la période d'étude. Or, la température a augmenté de plus de 2 degrés Celsius dans presque 60% des zones récemment déboisées, Et 47% des zones déboisées ont perdu plus d'une demi-heure par jour de températures de travail sûres, contre seulement 4% des zones ayant gardé leur couverture forestière.