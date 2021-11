Environnement : à quoi pourrait ressembler la France en 2050 ?

Franceinfo

Dans un premier temps, Pauline Forgue rappelle que les transports, l’industrie, l’alimentation et les transports sont les secteurs qui polluent le plus en France. Une des prévisions serait la gratuité des transports, ce qui permettrait aux Français de délaisser leurs voitures. Il est envisageable de penser que les industries seront moins polluantes et dégageront moins de CO2 dans l’air. La viande pourrait disparaître de notre alimentation au profit des légumes. Les habitations pourraient être adaptées aux conditions climatiques extrêmes.

Les objectifs de la France

Ces prévisions ne sont que spéculatives et atteindre ces objectifs n’est pas garanti. Malgré tout, la France s’est fixé deux séries d’objectifs avec deux dates symboliques. D’ici 2030, elle souhaite réduire d'au moins 40% ses émissions polluantes par rapport à 1990 et vise une augmentation de 33% de l’utilisation des énergies renouvelables. Enfin, en 2050, la France espère diviser par six ses émissions polluantes par rapport à 1990 et atteindre la neutralité carbone.