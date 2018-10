EN IMAGES. Routes inondées, coupures d'électricité... La tempête Adrian cause d'importants dégâts matériels en Corse

Des rafales de vents enregistrées à plus de 180 km/h au cap Pertusato, à près de 120 km/h à Ajaccio, des orages violents avec des précipitations qui ont fait tomber en quelques heures des quantités d'eau équivalentes à un mois, voire un mois et demi de pluie... La Corse est en pleine tempête, lundi 29 octobre, depuis la fin de l'après-midi.

La raison ? Le passage d'Adrian, cette dépression née au large de la Méditerranée de la rencontre entre l'air froid et les eaux chaudes. En quelques heures, le paysage de l'île de Beauté a souffert : les rues sont inondées, les arbres jonchent la chaussée. Des scènes qui rappellent celles dramatiques vécues par les habitants du département de l'Aude à la mi-octobre.

C'est une tempête d'une "ampleur exceptionnelle", selon la préfète de Corse, Josiane Chevalier, qui frappe la Corse ce lundi. Le deux départements de l'île sont placés en vigilance rouge en raison de vents violents jusqu'à minuit. Cette alerte météo a contraint à la fermeture des aéroports et à l'arrêt des activités portuaires. Dans le nord de l'île, la ville de Bastia a vu ses quais et sa jetée inondés. La Corse-du-Sud, d'habitude épargnée par ce genre de phénomène, est également concerné. C'est la première fois que cette région est placée sous vigilance rouge. "Il y a déjà beaucoup de vent, même si le pire reste à venir", prévient le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, invité de franceinfo ce lundi.

La mairie a lancé un appel à la prudence, en incitant les gens à ne pas s'approcher du littoral, ni à pied, ni avec un véhicule. "On attend des vagues de 4 ou 5 mètres de haut", a ajouté le maire. Franceinfo vous compile les images les plus impressionnantes du passage de cette tempête.

#tempête #adrian @Cita_Bastia quai des martyrs et jetées inondés. Les remorqueurs et barges, au milieu du bassin du port de commerce, affrontent le vent et le ressac. pic.twitter.com/bu38ZRZ0A8