EN IMAGES. La grève mondiale pour le climat, de Paris à Hong-Kong

Au total, les organisateurs du mouvement ont calculé à plus d'un million le nombre de manifestants mondiaux ce vendredi.

De l'Australie au Canada en passant par l'Europe, des centaines de milliers de jeunes ont fait la grève de l'école, vendredi 15 mars, pour reprocher aux dirigeants mondiaux leur inaction face au réchauffement de leur planète. Les foules les plus imposantes ont été à Sydney, Berlin, Paris, Bruxelles, Londres, Madrid, Santiago du Chili et Montréal. Mais le mouvement a touché les cinq continents, dans des centaines de villes, même s'ils n'étaient qu'une poignée en Laponie, sur l'île Maurice ou à New Delhi.

L'une des plus grandes marches a eu lieu à Montréal, avec des dizaines de milliers d'étudiants et de lycéens - 150 000 selon un organisateur. Au total, les organisateurs du mouvement "Fridays for Future" calculaient, sur la base des remontées locales, à plus d'un million le nombre de manifestants mondiaux ce vendredi.