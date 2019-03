Écologie : Le Mené, village vert

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au coeur de la Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, Le Mené, 6 500 habitants, et un objectif : l'autosuffisance en matière énergétique. A l'origine de ce projet un peu fou : un maire, Jacky Aignel, qui a parfois de drôles d'idées. Il se sert par exemple d'huile de colza pour chauffer la mairie. "Ici, on a la richesse autour de nous et sous nos pieds. Il suffit de regarder, de l'utiliser intelligemment, mais on a tout ce qu'il nous faut", explique l'édile au micro de France 2.

Des maisons solaires

Des idées, ils n'en manquent pas, au Mené. Une usine de méthanisation transforme les déchets agricoles en gaz et produit de l'électricité, des maisons solaires garanties sans chauffage ou presque, ou encore une chaudière à bois qui alimente la maison médicale, l'Ephad, mais aussi quelques particuliers et commerçants. Et dans la commune, certains habitants ont même poussé la démarche plus loin, en investissant dans un parc éolien, qui fournit de l'électricité à 3 000 foyers de la commune. Aujourd'hui, la commune du Mené produit 99% de son électricité et espère atteindre l'autonomie totale d'ici 2025.

