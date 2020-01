Écologie : la fin des terrasses chauffées à Rennes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Terminé le petit café bien au chaud. La ville de Rennes se veut exemplaire en matière d'écologie : elle interdit tous les chauffages de terrasse, qu'ils soient au gaz ou électriques. Selon une étude, le bilan carbone d'un espace équipé de quatre braseros au gaz allumés pendant 8 heures est équivalent à celui d'un trajet de 350 km en voiture. Même si une majorité de Français considère que ces installations sont trop énergivores, un sur trois seulement est favorable à leur interdiction.

30% du chiffre d'affaires des cafés et restaurants

À Paris, certains clients raffolent même de ces lieux équipés. Problème : les 12 500 terrasses chauffées de la capitale consommeraient autant d'électricité qu'une ville comme Rennes. Alors faut-il les supprimer ? Pas si simple, elles représentent 30% du chiffre d'affaires des cafés et restaurants et sont donc une source d'emploi. La solution : la bonne vieille couverture. Les Allemands l'ont adoptée depuis plus de dix ans.