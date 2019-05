Écologie : l'Europe a déjà franchi le jour du dépassement

À partir du vendredi 10 mai, l'Europe vivra à crédit. En cinq mois, le continent a déjà épuisé toutes les ressources que la planète peut lui offrir en un an. C'est le jour du dépassement. Pêche et agriculture surproductive, empreinte carbone élevée, forêts réduites... L'Union européenne consomme trop. La planète suffoque. À ce rythme, si l'humanité consommait autant que les Européens, elle aurait besoin de 2,8 Terres. Une équation inextricable pour une Europe énergivore.

Surconsommation des biocapacités

Selon le rapport de l'ONG WWF, elle absorbe 20% des biocapacités de la Terre. L'Europe représente pourtant une faible part de la population mondiale. Cette alerte est pour la première fois calculée à l'échelle européenne. Au niveau mondial, en 2018, le jour de dépassement était atteint le 1er août, une date qui ne cesse de tomber plus tôt dans le calendrier chaque année, alors que la planète se réchauffe de plus en plus.

