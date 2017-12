DIRECT. Sommet pour le climat : regardez les interventions de Arnold Schwarzenegger et Nicolas Hulot

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: "Il faut être déterminé, être rebelle, ne pas écouter celles et ceux qui vous disent 'non'. Notre vision, c'est celle d'un avenir propre. Il faut faire en sorte que cette vision devienne une réalité." L'ancien gouverneur de Californie et star américaine, Arnold Schwarzenegger, s'exprime à l'occasion du One Planet Summit, le sommet pour le climat de Paris.

: La Banque mondiale va cesser de financer l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz après 2019, a-t-elle annoncé aujourd'hui, à l'occasion du sommet climat de Paris. L'institution souhaite "aligner sur les objectifs de l'accord de Paris" les financements qu'elle accorde aux États. Des exceptions seront toutefois possibles pour des pays en développement qui auraient des besoins spécifiques en terme d'accès à l'énergie.

: Une récente étude de chercheurs néerlandais estime qu'en raison du réchauffement climatique, le niveau des mers pourrait être relevé de 1,5 mètre d'ici 2100. Cette montée des eaux pourrait même atteindre 1,8 mètre, rapportent Les Echos. Les Pays-Bas pourraient être particulièrement touchés : plus de 25% du territoire néerlandais est en dessous du niveau de la mer, précise le journal.