DIRECT. Regardez "L'émission pour la Terre" sur France 2

"L'Emission pour la Terre" proposera mardi 11 octobre aux téléspectateurs de France 2 de s'engager sur dix gestes plus verts, un peu comme un Téléthon mais avec des promesses d'actions au lieu de promesses de dons. Cette grande émission en prime time, avec Nicolas Hulot en "grand témoin", ouvre la programmation spéciale environnement de France Télévisions.

Lors de cette grande soirée en direct, Nagui et Anne-Élisabeth Lemoine, entourés de personnalités, d’associations et de Michel Cymes, Élise Lucet, Jamy, Hugo Clément et Frédéric Lopez, invitent les téléspectateurs à devenir acteurs du changement.

Les téléspectateurs découvriront comment des gestes simples, à la portée de tous et à réaliser en famille peuvent enrayer le dérèglement climatique programmé. Des reportages illustreront le propos. Sur le principe d’une consultation citoyenne, France 2 demande à ses téléspectateurs ce qu'ils sont "prêts à faire" en leur proposant d'accomplir au quotidien des gestes simples.