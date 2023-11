Direct One Planet - Polar Summit : fonte accélérée des glaciers, peut-on encore les sauver ?

Article rédigé par France Info Radio France

Le Talk de franceinfo se penche sur le premier sommet mondial consacré à la protection des pôles et des glaciers, qui s’est ouvert le 8 novembre à Paris. Ludo Pauchant reçoit la glaciologue Lydie Lescarmontier, Camille Etienne, autrice, activiste pour le climat et la justice sociale et Loup Espargilière, fondateur et rédacteur en chef du média Vert.

Du 8 au 10 novembre, se tient à Paris le premier sommet international consacré aux mondes polaires et glaciaires : le “One Planet - Polar Summit”. Ce sommet, lancé à l’initiative de la France, réunit des ONG, la communauté scientifique et des dirigeants de 40 nations pour un forum scientifique ainsi qu’une journée politique. Les glaciers, en première ligne du réchauffement climatique Si l’objectif du sommet international a pour objectif de mobiliser la communauté internationale pour la protection des pôles et glaciers, tous les voyants sont au rouge. Alors que la fonte des pôles est extrêmement lente, les scientifiques s’inquiètent d’observer que l’on est seulement au début du phénomène et que ce dernier s’accélère dangereusement.

La tenue de ce sommet à Paris viendra peut-être alerter les différents acteurs et États présents, à trois semaines de la tenue de la COP28, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. L’objectif de rester sous la barre des 1,5°C est toujours vital, les glaciers étant en première ligne du réchauffement climatique.