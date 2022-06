Désintox. Non, l'urgence climatique n'est pas exagérée par les médias

Sur Twitter, une publication partagée plus de 4 500 fois accuse les médias d’exagérer le péril, et partage deux photographies de prévisions météo en Suède datées de 1986 et de 2022, présentant des températures identiques.

Les nombreux rapports sur le réchauffement climatique ont beau se succéder, certains citoyens refusent de croire à sa réalité. Sur Twitter, une publication partagée plus de 4 500 fois accuse les médias d’exagérer le péril, et partage deux photographies de prévisions météo en Suède datées de 1986 et de 2022, présentant des températures identiques. « En 1986, cela s'appelait un été normal. Aujourd'hui, ils colorent la carte en rouge et appellent ça une chaleur extrême » dénonce une internaute.

L’urgence climatique ne serait-elle rien d’autre qu'une question de couleurs au pays de Greta Thunberg ? En effectuant une recherche d’image inversée, Désintox a pu se rendre compte que ces deux présentations de la météo ont déjà fait l’objet de manipulation. L’image de gauche, où apparaissent les nuages et le soleil est tirée d’un bulletin météo de la chaîne de télévision publique suédoise SVT montrant la météo du 20 juillet 2016, et non 1986.

Quant à l’autre, il s’agit du bulletin météo du 13 août 2021, présenté par la météorologue Madeleine Westin sur la chaîne TV4. Et l’habillage en rouge n’est pas un nouveau tour de passe-passe alarmiste. La présentatrice montre d’abord les prévisions avec les indications du temps qu’il fera, puis passe aux températures maximales, qui apparaissent alors sous la forme d’un dégradé de couleur.

Selon les données rassemblées par l’Institut suédois de météorologie et d'hydrologie, de 1986 à 2021, la température moyenne l’été a augmenté de plus de 2 degrés. Et le pays a connu plusieurs épisodes de canicule ces dernières années.

