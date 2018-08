Comment la ville de Lyon lutte contre la canicule

Le soleil est au zénith. À Lyon (Rhône), la chaleur peut atteindre parfois des sommets. Sur cette place, la température avoisine souvent les 37°C en cette période de canicule. Pour éviter que les touristes ne désertent la ville, la mairie a décidé de répertorier les 600 lieux de fraîcheur sur une carte en ligne. "Nous sommes ici dans la cour de l’ancien couvent des capucins, qui est un des lieux du parcours fraîcheur de la ville", explique la responsable "développement durable" de la ville de Lyon.



Béton et arbres

D’autres solutions ont été envisagées par la mairie. Notamment la mise en place de revêtements censés évacuer plus facilement la chaleur. Ce béton de couleur blanche chauffe 20 degrés de moins que le traditionnel. Il est notamment utilisé en Californie, à Los Angeles. Mais pour faire baisser la température, la métropole mise sur un autre allié : la nature. À l’ombre des arbres, on peut gagner 10 degrés, et 3 000 arbres d'entre eux ont été plantés.

