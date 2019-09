Climat : un rassemblement intergénérationnel à Paris

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Nouveau rassemblement pour le climat. Vendredi 20 septembre, un cortège de plusieurs milliers de personnes s'est élancé depuis la place de la Nation, à Paris. Il s'agit de la troisième grève mondiale du genre. "Ce qui est inédit aujourd'hui, c'est que pour la première fois, ce ne sont pas seulement les étudiants et les lycéens qui sont descendus dans la rue, mais le mouvement est intergénérationnel", rapporte la journaliste Diane Schlienger en duplex sur place.

Des rassemblements dans plus de 150 villes

Écologistes, "gilets jaunes" et syndicalistes se sont mobilisés pour l'occasion. D'autres rassemblements ont été organisés dans plus de 150 villes de l'Hexagone. "Leur objectif est clair : mettre la pression sur les chefs d'État qui se réunissent lundi à New York (États-Unis) pour un sommet de l'ONU sur le climat", poursuit Diane Schlienger. De nouvelles mobilisations sont prévues samedi 21 septembre.

