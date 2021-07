Climat : trop peu de pays ont déposé de nouveaux engagements, estime l'ONU

L'ONU appelle les Etats à s'engager davantage pour le climat. Seulement un peu plus de la moitié des pays ont soumis leurs nouveaux engagements climatiques, s'est inquiétée samedi 31 juillet la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa. En vertu de l'Accord de Paris de 2015, chacun des quelque 200 signataires devait déposer avant fin 2020 une version révisée de ses engagements en matière de lutte contre le dérèglement climatique, appelés "contribution déterminée au niveau national" (NDC).

Délais non respectés en raison de la pandémie

Mais à cause de la pandémie de Covid-19 et du report d'un an de la conférence climat COP26 de Glasgow, à novembre 2021, de nombreux gouvernements avaient fait savoir qu'ils ne respecteraient pas les délais. Seulement 75 pays, dont très peu de gros émetteurs hormis l'UE, avaient effectivement déposé leur nouvelle NDC au 1er janvier.

L'ONU avait fixé une nouvelle date limite au 30 juillet, pour que les engagements puissent être pris en compte dans l'évaluation globale qui doit être publiée avant la COP26. Vendredi, 110 pays seulement avaient déposé leurs engagements révisés. Une "comparaison favorable" par rapport à janvier, mais "c'est encore loin d'être satisfaisant", a estimé Patricia Espinosa.

"Le niveau d'ambition reflété dans ces plans d'action nationaux pour le climat doit également être renforcé." Patricia Espinosa, responsable climat de l'ONU dans un communiqué

La première évaluation des 75 engagements révisés publiée en février "montrait que les efforts collectifs sont loin d'être à la hauteur". Ainsi, l'impact combiné des nouvelles contributions constituerait moins de 1% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 (comparé à 2010). Très loin des 45% nécessaires pour rester sous les 1,5 °C comme l'ont estimé les experts du Giec. Parmi les nouvelles NDC soumises, celle des Etats-Unis, revenus dans l'Accord de Paris dès l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, ainsi que celle du Canada. Mais la Chine, qui s'est engagée à la neutralité carbone d'ici 2060, n'a pas déposé la sienne. L'Inde ou l'Afrique du Sud non plus.