Climat : pourquoi fait-il si doux au mois de novembre ?

26 °C ont été enregistrés durant la nuit du 24 au 25 novembre à Pau. La vague de chaleur en France est liée à un effet de foehn, qui apporte le vent du sud.

Des températures exceptionnellement douces sont ressenties sur une large partie de la France, lundi 25 novembre. Dès dimanche à Châteauroux (Indre), le thermomètre affichait 20 °C. Très tôt dans la matinée, lundi, les températures ont été particulièrement élevées dans le Sud-Ouest, avec 23°C à Biarritz ou 26 °C à Pau (Pyrénées-Atlantiques). En cause, un effet de foehn. Lorsque de l’air froid et humide se heurte à une chaîne de montagnes, il provoque des précipitations. Une fois le sommet franchi, l’air qui redescend devient beaucoup plus chaud et sec.

Un vent du sud

La chaleur a également touché Paris, avec plus de 16°C à 6 heures du matin, ou 15°C à Lille (Nord). "On a un vent de sud qui pousse de l’air beaucoup plus doux, et qui donne des températures beaucoup plus élevées. On est sur des températures de nuit plus dignes d’un mois de juillet que d’une fin novembre", explique Sébastien Thomas, présentateur du JT Météo Climat. 2024 est toujours en passe de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète.

