Climat : les tornades se multiplient aux États-Unis

Dans l’État du Missouri, situé au centre des États-Unis, une nouvelle tornade a tout détruit sur son passage. Au moins cinq personnes sont mortes et plusieurs ont été blessés.

Dans l’Illinois (États-Unis), une habitante, souffle coupé, filme la tornade qui s’approche dangereusement. Dans l’État voisin, un automobiliste capture le tourbillon menaçant. Une autre tornade se dessine à l’horizon. En moins de quarante-huit heures, des épisodes météorologiques violents se sont multipliés dans le centre des États-Unis. Au moins cinq personnes sont mortes dans le Missouri.



Les températures et l’humidité en cause ?

"J’ai entendu le vent et tout a commencé à trembler et à casser", se remémore une femme. Sous la force des vents, des arbres ont été déracinés, s’abattant sur les maisons. Soixante millions d’Américains se trouvent sur le parcours que pourraient emprunter les tornades. Depuis deux semaines, pas un seul jour ne passe sans qu’une alerte aux tornades ne soit émise. Au moins soixante personnes ont perdu la vie. Des températures élevées et une forte humidité pourraient expliquer ces phénomènes particulièrement violents.