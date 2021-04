Climat : les Etats-Unis et Chine "s'engagent à coopérer" pour affronter la crise climatique

Washington et Pékin affirment dans un communiqué "le renforcement de leurs actions respectives et la coopération dans les processus multilatéraux, y compris la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris".

Bonne nouvelle pour le climat. Les Etats-Unis et la Chine se sont engagés "à coopérer" pour affronter la crise climatique "qui doit être traitée avec le sérieux et l'urgence qu'elle exige", ont annoncé, samedi 17 avril, les deux pays dans un communiqué commun, signé par John Kerry, en charge du climat dans l'administration Biden et son homologue chinois Xie Zhenhua. Le texte énumère les multiples voies de coopération entre les deux premières économies mondiales qui, ensemble, représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Washington et Pékin y affirment "le renforcement de leurs actions respectives et la coopération dans les processus multilatéraux, y compris la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'Accord de Paris". John Kerry était le premier responsable de l'administration du président Joe Biden à se rendre en Chine. Cette visite représentait un signe d'espoir sur le fait que les deux parties puissent travailler ensemble au défi mondial que représente le changement climatique, malgré des tensions criantes sur plusieurs autres dossiers. Le climat est redevenu une priorité aux Etats-Unis depuis l'élection de Joe Biden. Le président américain organise d'ailleurs jeudi et vendredi prochain un sommet environnemental international virtuel.