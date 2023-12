Climat : les émissions de gaz à effet de serre de la France continuent de reculer sur les neuf premiers mois de 2023

Les secteurs de l'industrie, de l'énergie et du bâtiment sont les plus concernés par cette baisse.

Les émissions de gaz à effet de serre poursuivent leur recul en France, enregistrant une baisse de 4,6% (hors puits de carbone) sur les neuf premiers mois de 2023 par rapport à la même période de 2022, a annoncé le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa) mardi 26 décembre.

"Trois secteurs participent le plus à cette baisse : l'industrie (-9,3%), la production d'énergie (-9,4%) et les bâtiments (-7,5%). Les transports contribuent plus modestement à cette tendance à la baisse (-1,8%)", détaille l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions, qui publie une pré-estimation des émissions pour la période.

L'Etat veut montrer l'exemple

L'Etat français espère réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 5% par an jusqu'en 2027, dans le cadre d'un "plan de transformation écologique". A travers quinze engagements, ce plan vise à "réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Etat de 22% en 2027 par rapport à 2022", a détaillé la Première ministre, Elisabeth Borne.

Dans le domaine des transports, l'Etat, qui emploie 2,5 millions d'agents publics, espère ainsi réduire de 5% sa consommation de carburant en 2024 par rapport à 2022, et de 10% en 2027. Les trajets des agents en avion devront être réduits de 20% entre 2019 et 2024, et même de 30% en 2027.