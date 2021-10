Climat : le secrétaire général de l'ONU encourage les jeunes à faire pression sur les gouvernements

"Nous avons besoin que les jeunes, partout, continuent à faire entendre leurs voix." Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a encouragé, jeudi 30 septembre, la jeunesse à maintenir la pression sur les gouvernements en matière de lutte contre le changement climatique. "Les jeunes ont été à l'avant-garde pour proposer des solutions positives, pour réclamer la justice climatique et pour demander des comptes aux dirigeants", a-t-il déclaré dans un message vidéo diffusé devant 400 jeunes du monde entier réunis à Milan.

Ces derniers doivent présenter jeudi leur vision commune de l'urgence climatique et des actions prioritaires à mener aux ministres réunis jusqu'à samedi pour préparer la COP26. "Votre solidarité et vos exigences pour l'action donnent l'exemple. Les dirigeants nationaux doivent suivre votre exemple et s'assurer d'atteindre l'ambition et les résultats dont nous avons besoin à la COP26 et au delà", a-t-il insisté, à un mois de l'ouverture de la cruciale conférence climat de Glasgow (Ecosse).