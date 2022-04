Climat : le GIEC tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme et propose des solutions

Après la nuit la plus froide pour un mois d’avril depuis 1947, la France s’apprête à subir une nouvelle vague de froid. Des températures et un gel meurtrier pour les vergers et les vignes. Dans son dernier rapport, le Groupe d’experts pour le climat (GIEC) propose des solutions à adopter face aux événements climatiques.