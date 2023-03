Climat : le Canal du Midi en proie à la sécheresse

La sécheresse hivernale a des conséquences visibles du côté du Canal du Midi, à Toulouse. Il devrait déjà être rouvert à la navigation, mais la remise en eau après la vidange annuelle de certains tronçons s'avère compliquée.

La navigation aurait dû reprendre il y a trois semaines sur une portion du Canal du Midi à Toulouse (Haute-Garonne), mais il n’y a aucun bateau en vue. Le niveau de l’eau est bien trop bas pour la saison. Chaque matin, un agent le constate en effectuant ses relevés. La côte est 30cm sous le niveau normal. "Il manque beaucoup d’eau et c’est problématique, parce que forcément il y a moins de profondeur dans le canal, et donc plus de chance que les péniches touchent et soient bloquées", explique Joël Tant, chef d’équipe des voies navigables de France.



La navigation menacée ?

Il y a quelques jours encore, certaines parties du canal étaient complètement vidées pour assurer des travaux d’entretien. Mais la remise en eau a été retardée d’un mois par rapport à d’habitude en raison de la sécheresse. La navigation et le tourisme de plaisance sont-ils menacés ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les autorités surveillent de près l’un des réservoirs qui alimentent le Canal du Midi. La météo des prochaines semaines sera déterminante.