Climat : la prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est "du commentaire", estime Julien Bayou, secrétaire national EELV

Le député de Paris a réagi aux propos du président de la République avant le conseil des ministres. Il appelle le gouvernement à agir plus concrètement contre le dérèglement climatique.

Julien Bayou, secrétaire national EELV et député de Paris, a "vu du commentaire, Greta Thunberg aurait dit du blabla", dans la prise de parole d'Emmanuel Macron avant le conseil des ministres, a-t-il déclaré mercredi 24 août sur franceinfo. Le chef de l'Etat a mis en avant la gravité des enjeux de la rentrée en appelant le gouvernement et la majorité à "l'unité" pour faire face à "la grande bascule" liée aux effets de la crise climatique et à "la fin de l'abondance". Julien Bayou est d'accord avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui dit vouloir "s'opposer aux sacrifices".

"Les sacrifices, les Français et les Françaises sont nombreux à les faire, et je ne comprends pas comment le président peut parler d'abondance." Julien Bayou, secrétaire national d'EELV et député de Paris à franceinfo

"On va s'opposer aux sacrifices"



➡ Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT pic.twitter.com/w94Q6jBF64 — BFMTV (@BFMTV) August 24, 2022

Au lieu de "commenter", Emmanuel Macron devrait, selon le député de Paris, agir contre le dérèglement climatique. "On a peu d'actes, estime Julien Bayou. Un gouvernement qui fragilise tous les opérateurs qui sont censés nous prévenir, nous aider nous alerter. Ce gouvernement n'est pas dans l'inaction, il agit contre la lutte contre le dérèglement climatique."

3 000 postes de gendarmes vert : "un gadget"

Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce mercredi, lors du compte-rendu du conseil des ministres a mis en avant la création de 3 000 postes de gendarmes verts pour lutter contre les incendies volontaires. "J'y vois un gadget et une diversion. On nous a dit au début de l'été que la flotte des Canadair était suffisante, que nous étions en capacité de faire face. La réalité c'est qu'on a heureusement pu compter sur la solidarité des Grecs, des Autrichiens et des Polonais", a déclaré Julien Bayou.

Emmanuel Macron a recadré le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune qui s'est dit favorable à une régulation des jets privés. Le président parle de "mesurette". Julien Bayou "salue le courage de Clément Beaune qui sur son portefeuille envisage de faire contribuer les plus riches à l'effort nécessaire à l'ensemble du pays. Je suis navré par les réponses d'Olivier Véran qui dit que ce ne sont pas quelques trajets en jets privés qui vont contribuer à faire refroidir la planète", a insisté le secrétaire national EELV. Pour lui, il s'agit "d'arrogance, de mépris par rapport à ce que nous dit la science. Olivier Véran est à côté de la plaque."