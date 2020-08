Climat : la dernière plateforme glaciaire de l'Arctique canadien s'est effondrée

Le plateau de Milne a perdu 40% de sa superficie en deux jours sous l'effet de températures supérieures à la normale.

C'est une nouvelle conséquence du réchauffement climatique en cours. La dernière plateforme glaciaire intacte de l'Arctique canadien s'est effondrée, perdant plus de 40% de sa superficie en seulement deux jours fin juillet, ont annoncé jeudi 6 août des chercheurs. La plateforme de glace Milne se trouve à la lisière de l'île d'Ellesmere, dans le territoire peu peuplé du Nunavut, dans le nord du Canada.

Animation satellite, du 30 juillet au 4 août, montrant l'effondrement du dernier #plateaudeglace entièrement intact au #Canada. La plateau de glace Milne, situé sur l'île d'Ellesmere au #Nunavut, a maintenant perdu ~43% de sa superficie. #Arctique #glacedemer #glacier pic.twitter.com/bj7BTX62id — ECCC Le Service canadien des glaces (@ECCC_SCG) August 4, 2020

"Des températures de l'air supérieures à la normale, des vents du large et de l'eau libre devant la plateforme de glace ont mené à sa rupture", a déclaré le Service canadien des glaces sur Twitter. "C'était la plus grande plateforme glaciaire encore intacte, et elle s'est désintégrée", a déclaré Luke Copland, glaciologue à l'université d'Ottawa. La surface du plateau a diminué d'environ 80 kilomètres carrés. En comparaison, l'île de Manhattan, à New York, couvre environ 60 kilomètres carrés.