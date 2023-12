Climat : l'automne 2023 bat des records de chaleur en France

Cette année, les températures ont été les plus chaudes jamais enregistrées lors d'une saison automnale en France depuis 1900. Ces records montrent l'accélération du changement climatique et l'urgence à agir.

L'automne 2023 a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone depuis 1900. Ce record pourrait devenir un standard, selon Météo-France. Quelles que soient les températures de l'hiver, 2023 sera la deuxième année la plus chaude en France après l'année dernière. Elle sera également la première à l'échelle de la planète. Ces chiffres montrent l'accélération du changement climatique et l'urgence à agir. "Il n'y a pas de place pour le doute et le relativisme quand vous regardez ces réalités", a déclaré Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique.

La montée des eaux inquiète

Moins visible mais tout aussi inquiétant, le phénomène de surchauffe des océans, qui continuent d'absorber 90% de la chaleur provoquée par notre activité. L'organisation météorologique mondiale alerte sur la montée du niveau de la mer et sur la disparition d'une partie du littoral.