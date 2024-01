Climat : l’année 2024 pourrait être encore plus chaude que 2023

2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Le record pourrait déjà être battu en 2024, selon l’organisation météorologique mondiale. Précisions.

À peine atteint, c’est un record inquiétant qui pourrait être battu en tout juste un an. 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial, mais 2024 pourrait bien la détrôner. D’après des scientifiques américains, il y a une chance sur trois pour que la situation se produise, et 99 % de chance que 2024 soit l’une des cinq années les plus chaudes jamais relevées. Parmi les indicateurs scrutés attentivement par les météorologues, le phénomène El Niño, apparu en 2023. Entre juin et décembre dernier, chaque mois a battu son propre record de chaleur.

Réchauffement des océans

La quantité de chaleur stockée dans les océans inquiète également. "Un autre incident a attiré mon attention : la banquise en Antarctique. Nous avons enregistré l’an passé la plus petite banquise jamais vue en Antarctique. Un record, et de loin", ajoute Russ Vos, analyse en chef à l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique. Le réchauffement des océans engendre un réchauffement de l’atmosphère, qui voit aussi son humidité augmenter, avec, en conséquence, une météo plus imprévisible et plus propice à des phénomènes météorologiques violents.