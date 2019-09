VIDEO. Climat : Greta Thunberg lance un regard noir à Donald Trump, l'image devient virale

Elle a rapidement été partagée des centaines de fois. Lors du sommet sur l'urgence climatique à New York, le président américain a fait une apparition surprise, lundi 23 septembre. Une scène, filmée dans la confusion de son arrivée dans le bâtiment de l'ONU, est venue ajouter une touche de plus à l'étonnante séquence. Pur hasard : le président américain est entré au moment précis où Greta Thunberg, après avoir livré un plaidoyer furieux, s'apprêtait à sortir du bâtiment.

Alors qu'elle se rapprochait de la porte de sortie, un agent de sécurité américain l'a bloquée en lui demandant de se mettre sur le côté. Elle a attendu les bras croisés le passage du président américain, lui lançant un regard noir qui n'a pas échappé aux internautes. "Quel gif !" s'est étonné un journaliste. "Nous sommes tous Greta Thunberg", a ajouté un autre internaute, visiblement très critique envers le président américain.

We are all Greta Thunberg.

