Climat : des experts demandent des décisions politiques "plus audacieuses" pour favoriser la transition énergétique

Le réseau d'experts REN21 a publié mardi son rapport annuel sur les énergies renouvelables.

Des décisions politiques "plus audacieuses". C'est ce que préconise un rapport d'experts publié mardi 17 juin pour assurer la transition énergétique dans l'ensemble des secteurs d'activité et pour limiter le réchauffement climatique.

Pour l'heure, "l'absence de politiques ambitieuses et cohérentes" empêche les énergies renouvelables "de contribuer véritablement à enrayer les émissions de carbone" et d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat, affirme le rapport 2019 sur les énergies renouvelables du réseau d'experts REN21 (lien en anglais). Il faudrait en particulier des politiques pour promouvoir l'utilisation d'énergies propres dans les secteurs de la chaleur, du froid et des transports, détaille REN21.

"Une fluctuation des politiques publiques"

Les énergies vertes produisent plus de 26% de l'électricité mondiale, mais elles ne contribuent qu'à hauteur de 10% dans la production de chaleur et de froid et d'environ 3% dans les transports. D'après REN21, ce "déséquilibre" est dû "à un manque ou à une fluctuation des politiques publiques".

Le nombre de pays ayant une politique de promotion de la chaleur renouvelable a d'ailleurs diminué. "Une transformation majeure pourrait voir le jour si les pays arrêtaient de subventionner les combustibles fossiles", a déclaré Rana Adib, secrétaire exécutive de REN21, citée dans un communiqué.