Climat : des enfants défenseurs de l'environnement reçus à l'Assemblée nationale

15 enfants à l'Assemblée nationale. Ils ont entre 10 et 12 ans et un objectif : protéger l'environnement. Comme de vrais députés, ils auditionnent des spécialistes de l'écologie, ils veulent une nouvelle loi. Pendant deux heures, les questions s'enchaînent. Parfois pour demander des comptes aux adultes. "Vous avez eu notre âge, et pourquoi vous n'avez pas fait la même chose que nous ?" demande un enfant.

Ils marcheront pour le climat

Ces jeunes ont des propositions très concrètes : "Pour la pollution lumineuse, que ma ville réduise l'éclairage des lampadaires", peut-on entendre dans l'assistance. Leur aventure a commencé en classe de CM2 en 2017, autour d'un projet de classe verte avec une enseignante. Ils ont créé leur propre mouvement et ont mis leur famille à contribution pour ramasser les déchets dans leur ville. Samedi 16 mars, ils marcheront à Paris pour continuer à défendre le climat.

