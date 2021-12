Climat : de nombreuses catastrophes naturelles en 2021

L’année 2021 a été marquée par de nombreuses catastrophes climatiques avec des bilans très coûteux. 150 milliards d’euros, c’est le coût total de ces catastrophes. Des chiffres annoncés par une ONG britannique et sur lesquels le journaliste de France Télévisions, Jean Chamoulaud revient dans le 23h.

Parmi les catastrophes climatiques les plus importantes de l’année 2021, le bilan des dégâts est estimé à près de 150 milliards d’euros. Des chiffres qui montrent l’impact grandissant du réchauffement climatique sur notre planète. Avec 57 milliards d’euros de dégâts, la tempête Ida qui a frappé New-York (États-Unis) est la catastrophe la plus coûteuse de l’année. À la deuxième place, les inondations de juillet en Allemagne et en Belgique ont coûté 38 milliards d’euros. À la troisième place, la tempête Uri qui avait paralysé le système électrique américain pendant plusieurs jours a coûté près de 20 milliards d’euros.



La France dans le classement

La France a connu une importante vague de froid en avril qui a givré de nombreux vignobles. Le coût de cette vague de froid s’élève à 5,6 milliards d’euros. Ces catastrophes de l'année 2021 ont coûté la vie à 1 075 personnes et ont déplacé 1,3 million de personnes.