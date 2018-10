Climat : à quoi ressemblera notre planète si la température augmente de 1,5 degré ?

Avec la hausse des températures, l'eau est montée de près de sept centimètres ces 20 dernières années. "Cela paraît peu, mais cela suffit à modifier le trait de côte car les marais remontent plus loin, les vagues montent un petit peu plus haut et l'érosion s'accélère. À la fin du siècle, le Giec prévoit jusqu'à un mètre de plus. En France, la Camargue, le Marais poitevin et les côtes charentaises seraient submergés", explique Nicolas Chateauneuf sur le plateau interactif de France 2.

La fonte de la calotte glaciaire du Groenland enclenchée au-delà des 1,5 degré

De nombreux bâtiments se retrouveraient les pieds dans l'eau. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré freinerait un petit peu cette montée de l'océan. "Ce serait dix centimètres de moins, soit dix millions de personnes qui n'auraient pas les pieds dans l'eau. 1,5 degré, c'est surtout un point de bascule. Au-delà, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland serait enclenchée et on ne pourrait plus l'arrêter. Des millions d'icebergs se détacheraient, entraînant une hausse du niveau des mers de sept mètres. Des centaines de millions de personnes se retrouveraient à devoir fuir les côtes. Pour éviter cela, il faut agir dans les 15 prochaines années", conclut le journaliste.

