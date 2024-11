Climat : "90% des émissions de dioxyde de carbone sont liés aux énergies fossiles", rappelle la climatologue Valérie Masson-Delmotte

Lundi 11 novembre, le 20 Heures reçoit la climatologue Valérie Masson-Delmotte, ancienne coprésidente du GIEC.

Pour la climatologue Valérie Masson-Delmotte, la lutte contre la déforestation progresse "mais elle est très fragile" et va surtout dépendre des actions mises en place par les gouvernements. "La déforestation, c'est 10% des émissions de dioxyde de carbone, 90% sont liés aux énergies fossiles", rappelle l'ancienne coprésidente du GIEC.

"Cette décennie est importante"

Un sujet sensible à l'heure où l'Azerbaïdjan, dépendant des énergies fossiles, accueille la COP29. "D'un côté, c'est important que tous les pays s'impliquent. De l'autre, si ce n'était pas aussi sensible, il n'y aurait pas autant de poids du secteur des énergies fossiles", explique-t-elle. "Cette décennie est importante, si on ne fait rien de plus, on va vers trois degrés de réchauffement en fin de siècle au niveau mondial", poursuit la climatologue. "On a d'un côté cette richesse qui vient des énergies fossiles et de l'autre des impacts qui s'aggravent et qui touchent les personnes qui vivent dans les endroits exposés", conclut-elle.

