Climat :150 français tirés au sort pour le début de la Convention citoyenne

L'écologie préoccupe de plus en plus les Français. Et ils vont être mis au cœur de la problématique verte. Une concertation voulue par le Président de la République "Ils vont débattre jusqu'à formuler des propositions concrètes en matière de lutte contre le réchauffement climatique", explique Alexandre Peyrout, envoyé spécial pour France 3 devant le Conseil économique, social et environnemental.

"J'aimerais bien que ça débouche sur un questionnement au niveau national"

France 3 a rencontré l'un de ces citoyens tirés au sort. Grégoire Fraty est un cadre normand de 31 ans et il attend beaucoup de cette convention. "On espère que ça débouche sur quelque chose qui parle à tous les citoyens, donc sur un référendum, parce qu'on est des citoyens tirés au sort, autant qu'on rende compte directement au citoyen et non à un échelon politique, j'aimerais bien que ça débouche sur quelque chose qui puisse provoquer un véritable questionnement au niveau national". L'une des missions de cette Convention citoyenne: proposer des solutions pour baisser de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.

