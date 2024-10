Changement climatique : la station de l'Alpe du Grand Serre va définitivement fermer ses portes

En Isère (Auvergne-Rhône-Alpes), la station de l'Alpe du Grand Serre a fermé ses portes et rien ne pourra revenir sur cette décision dans les semaines qui viennent, pas même la neige. Depuis plusieurs années, la station était déficitaire et pour financer le projet de reconversion, il a fallu faire des choix pour la Communauté de communes.

À 1370 mètres d'altitude, la station de l'Alpe du Grand Serre est de plus en plus souvent victime du manque de neige. Ouverture tardive, fermeture en milieu de saison... tout cela génère un manque à gagner que la collectivité ne peut plus assumer. Une fermeture définitive du domaine a donc été annoncée. Dans les faits, l'absence de remontée mécanique va avoir pour conséquence de supprimer aussi les cours de ski. Cela constitue un coup dur pour les commerçants locaux. "C'est une décision brutale, on est à deux mois d'ouvrir. On était optimistes et on disait au contraire que tous les voyants étaient verts", déclare une commerçante.

Une fermeture provoquée par le changement climatique

La station date de 1938. Pour les habitants, sa fermeture est un traumatisme. La décision a été difficile à prendre : d'un côté des familles et des emplois et de l'autre des déficits qui s'accumulent et mettent en péril la survie du village à long terme. Un nouveau projet de développement pour la Communauté de communes plus adapté aux changements climatiques est prévu d'ici deux ans. Chaque année, de plus en plus de domaines ne sont déjà plus skiables en France.

