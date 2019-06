Cap-Vert : un village au cœur du volcan

C'est une île mystérieuse, un paysage lunaire avec une terre noire à perte de vue. Ce cratère géant de 9 kilomètres de diamètre a été façonné par le dernier volcan en activité de l'archipel. C'est là que survit un village, cerné par les coulées de lave. La dernière éruption a eu lieu il y a quatre ans : pendant trois mois, des tonnes de lave déferlent sur le village, les habitants sont tous évacués à temps, mais 200 maisons sont englouties. Aujourd'hui, 400 habitants sur les 1400 du village ont décidé de rester dans des logements de fortune construits à la hâte.

Une menace et une source de revenus

L'un d'eux est toujours privé de sa baignoire que la dernière coulée de lave a envahie en passant par une fenêtre étroite. Les autorités leur ont proposé de les reloger loin du volcan, mais ils ont refusé, car le cratère est devenu une immense oasis où les plantes poussent sans eau. Un agriculteur y cultive ainsi des haricots et explique que la cendre volcanique permet d'isoler le sol en maintenant l'humidité toute l'année. Le volcan est donc à la fois une menace et une source de revenus pour ses habitants. Depuis la dernière éruption, plus de 6000 touristes visitent le cratère chaque année.