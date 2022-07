Canicule : quel sont les bons gestes à adopter ?

Les personnes âgées sont les plus vulnérables face à la canicule. "Il y a un risque majeur de déshydratation. Quand on a chaud, on transpire, et quand on transpire, on perd de l'eau et on perd des sels", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, lundi 11 juillet, sur le plateau du 19/20. Les personnes âgées doivent donc penser régulièrement à s'hydrater, "de façon fractionnée".

Volets fermés et sorties nocturnes ou matinales

Certains aliments, comme les yaourts, des fruits et les légumes, contiennent aussi de l'eau. Attention également aux risques de coups de chaleur. "Notre corps fonctionne de façon optimale quand la température ambiante est entre 27 et 31 degrés. À partir de 35 degrés, (…) tout le monde risque le coup de chaleur", ajoute le médecin. Voici quelques astuces pour se protéger des fortes chaleurs : garder les volets fermés dans la journée, créer des courants d'air et privilégier les sorties tôt le matin ou tard dans la journée.

Parmi Nos sources :

Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule

Liste non exhaustive