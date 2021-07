Canada : comment expliquer ce dôme de chaleur ?

Ingénieur et spécialiste des politiques climatiques et énergétiques, Cyrille Cormier détaille dans le 23 heures de Franceinfo, vendredi 2 juillet, les raisons qui pourraient expliquer la vague de chaleur qui touche le Canada.

Depuis plusieurs jours, le Canada est frappé par une canicule et plusieurs incendies ont eu lieu dans le pays. Ingénieur et spécialiste des politiques climatiques et énergétiques, Cyrille Cormier rappelle sur le plateau du 23 heures de Franceinfo vendredi 2 juillet que "ce qui se passe là, c’est exactement ce qui est décrit depuis des dizaines d’années par les scientifiques du groupement intergouvernemental des experts du climat" (GIEC).

Il explique aussi qu’à force "d’émettre des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, à force que les activités humaines, année après année, continuent d’augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, on a un réchauffement global qui vient augmenter la fréquence mais aussi l’intensité des phénomènes climatiques que l’on connait".

Un phénomène qui pourrait devenir récurrent ?

Cyrille Cormier affirme qu’il est "difficile de prédire et de savoir quand ces phénomènes arrivent". Malgré tout, l’ingénieur déclare qu’on "aura une fréquence à l’avenir plus élevée. On aura de tels phénomènes et une intensité surtout de plus en plus forte. Ce qui est aujourd’hui extraordinaire pourrait être à l’avenir des températures que l’on connait plus régulièrement, plus fréquemment lors des étés".