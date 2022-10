Banques et climat : que faire si on ne veut pas financer les énergies fossiles avec son argent ?

France Info

3 ONG mettent en demeure BNP Paribas par rapport à ses activités liées aux énergies fossiles. L’occasion de revenir sur l’impact des banques sur la planète et sur les solutions disponibles dans la chronique « Une planète, des solutions », en partenariat avec le média sur l'écologie NOWU.

Pas toujours évident de voir le lien entre banques et environnement, mais l’argent qu’on laisse sur nos comptes ne dort pas : les banques s’en servent pour financer des projets parfois nocifs pour la planète.

Les banques françaises ont ainsi consacré plus de 350 milliards de dollars (ce qui est à peu près équivalent en euros) aux énergies fossiles entre 2016 et 2021 selon le rapport Banking on Climate Chaos.

L’Agence Internationale de l’Énergie est pourtant claire : il ne faut exploiter aucun nouveau gisement de pétrole, gaz ou charbon, si l’humanité veut limiter le réchauffement climatique à +1,5°C.

BNP Paribas mise en demeure

BNP Paribas est visée par 3 ONG, Oxfam, Notre Affaire à tous et Les amis de la Terre, à cause de ses financements aux énergies fossiles. La banque est par exemple le premier financeur de 8 géants du secteur de l’énergie comme Total ou Shell, toujours d’après le rapport Banking on Climate Chaos.

BNP Paribas est visée par 3 ONG, Oxfam, Notre Affaire à tous et Les Amis de la Terre, à cause de ses financements aux énergies fossiles. La banque est le premier financeur de 8 géants du secteur de l’énergie comme Total ou Shell, toujours d’après le rapport Banking on Climate Chaos. Elle a donc été mise en demeure de revoir sa politique dans les 3 mois, sous peine que l’affaire soit portée en justice. BNP Paribas, contactée par NOWU, a fait la réponse suivante :

[BNP Paribas] est aujourd’hui l’une des grandes banques mondiales ayant les objectifs les plus ambitieux de réduction des financements du pétrole. Service Presse de BNP Paribas

La banque affirme avoir fait du sujet « une priorité », et rappelle qu’elle s’est fixé des objectifs pour réduire son exposition au secteur pétrolier de 25% d’ici 2025, par rapport à ses niveaux de 2020.

Les ONG en face répondent cependant que cet objectif ne prend pas en compte toutes les activités pétrolières dont les oléoducs, gazoducs ou centrales thermiques, et ne porte que sur une partie de ses activités : les prêts.

Que faire si on ne souhaite plus financer les énergies fossiles avec son épargne ?

Changer de banque tout seul, ça va pas sauver le monde. Par contre si on s’y met tous, il est certain que ça va avoir un impact. Lucie Pinson, fondatrice de l’ONG Reclaim Finance et lauréate du Prix Goldman en 2020

Quelques conseils pour passer à l’action donc :

Utiliser l’application RIFT pour faire le bilan et découvrir l’impact carbone de son argent

Pour choisir une nouvelle banque, il est possible de s’aider du site change-de-banque.org, sur lequel les avantages et inconvénients de nombreuses banques sont citées, et qui recommande notamment le Crédit Coopératif, la Banque Postale, Green Got ou encore Hélios.

Les deux premières offrent un service de mobilité bancaire, ce qui rend les démarches relativement simples, mais pour un vrai mode d'emploi pour changer de banque, rendez-vous sur NOWU !







NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.