"Avoir un enfant en moins" pour lutter contre le réchauffement climatique ? L'AFP s'explique après une infographie très commentée

Face à de très nombreuses réactions, l'AFP a précisé que cette infographie est tirée d'une étude parue en 2017.

Cette solution pour réduire son empreinte carbone ne fait pas l'unanimité. Alors que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a lancé une nouvelle alerte sur le réchauffement climatique, lundi 8 octobre, l'AFP a choisi de publier, sur Twitter, une infographie pour réduire ses émissions de CO2. Ainsi, le graphique montre que changer ses ampoules ou recycler a un faible impact. En revanche, "avoir un enfant en moins" a un impact très élevé.

Quelques moyens pour réduire son empreinte carbone #AFP pic.twitter.com/QcFw0waCUG — Agence France-Presse (@afpfr) 8 octobre 2018

Cette infographie a aussitôt suscité de nombreuses réactions.

Hallu totale

2018 : ☹️ l’#AFP nous dit de faire moins d’enfants!

https://t.co/vBboioTUO7 — Mich33 (@Mich33bm) 8 octobre 2018

Dites, l'AFP, vous suggérez de se débarrasser de nos enfants pour réduire l'empreinte carbone ? https://t.co/AYGBqGpg7Y — Gillye (@Gillyxiane) 8 octobre 2018

Magnifique solution de l'AFP contre la #pollution environnementale : arrêter de faire des enfants (voire les supprimer ? ) #DD https://t.co/W6dVm9J4fn — Virginie Mahé (@virginiemahe) 8 octobre 2018

L'afp qui propose calmement d'abandonner ses enfants pour le bien de la planète. Clairement le meilleur conseil ! https://t.co/yfqnqwT0zm — CorentiMT (@gladof59) 8 octobre 2018

"Nous relayons simplement"

Face à de très nombreuses réactions, l'AFP précise dans un autre tweet que cette infographie est tirée d'une étude parue en 2017.

Comme vous l'aurez compris, l'AFP ne vous invite pas à faire moins d'enfants. Cette infographie, qui vous fait beaucoup réagir, est tirée de cette étude parue en 2017 dans la revue Environmental Research Letters (voir page 5) https://t.co/BMt9YCUgdL https://t.co/2C2A5fIEeY — Agence France-Presse (@afpfr) 8 octobre 2018

"Je regrette que l'on nous accuse de faire la promotion du malthusianisme. Il y a une source, l'AFP ne dit rien, nous relayons simplement", a expliqué au HuffPost Grégoire Lemarchand, rédacteur en chef adjoint de l'AFP en charge des réseaux sociaux. "On a jugé que c'était une publication sérieuse. Qu'elle fasse réagir, ça ne me pose pas de soucis. On peut admettre qu'il aurait peut-être fallu mieux expliquer, mieux contextualiser l'étude", a-t-il ajouté.

La parution de l'étude dans Environmental Research Letters avait elle-même entraîné de nombreux commentaires. Leurs auteurs avaient par la suite dû apporter des précisions. Dans cette nouvelle publication, "ils rappellent notamment que le vrai problème n'est pas le nombre de personnes sur la planète, mais les habitudes de consommation", explique The HuffPost.