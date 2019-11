Avec "We Demain", découvrez votre bilan carbone et diminuez votre empreinte

"Il s'agit d'un questionnaire en ligne qui permet à tout un chacun de faire son propre bilan carbone. Ça prend entre cinq et quinze minutes sur le web. Le résultat tombe sous la forme d'un camembert avec une répartition de votre consommation de CO2. C'est un outil très pratique qui permet de visualiser l'impact de notre mode de vie sur le climat par nos émissions de CO2", explique la journaliste Alice Pouyat sur franceinfo mercredi 27 novembre.

Réduire l'avion et la viande rouge

"Les transports ont un impact très fort sur le bilan carbone, surtout les voyages en avion, qui ne pardonnent pas. Côté alimentation, c'est la viande rouge qui plombe les bilans carbone. Ne pas en manger tous les jours ou privilégier la volaille et le poisson permet de le faire diminuer", précise la rédactrice en chef adjointe de la revue We Demain.



Celle-ci invite les associations, les entreprises et les collectivités à établir leur bilan carbone et à agir : "Collectivement, on peut agir plus vite et plus fort".

Le JT

Les autres sujets du JT