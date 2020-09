Arctique : année noire pour la banquise

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

De moins en moins épaisse, et divisée de moitié par rapport à la superficie des années 1980, la banquise du pôle Nord subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Depuis 100 000 ans, la glace s’étend à perte de vue dans l’Arctique. Au pôle Nord, la mer gèle chaque hiver, et la banquise forme une couche de glace flottante, qui peut recouvrir une superficie équivalente à trente fois celle de la France. Sous la glace d’eau de mer, épaisse de deux ou trois mètres, l’océan arctique et ses 4 000 mètres de fond, est riche d’une vie aquatique unique. Mais sous l’effet du réchauffement, la glace de l'Arctique fond : dans cette région, la température augmente en effet deux à trois plus vite que dans le reste du monde.

Cercle vicieux

De par sa couleur immaculée et éclatante, la banquise renvoie 95% des rayons du soleil. Mais, lorsque la glace fond, la couleur sombre de l’océan absorbe les rayons, et en réchauffe les eaux. Conséquence : plus la banquise fond, plus l’océan se réchauffe et plus la fonte s’accélère.