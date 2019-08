APPEL A TEMOIGNAGES. Vous êtes un écolo convaincu, mais vous n'appliquez pas toujours vos principes ? Racontez-nous vos dilemmes et contradictions

Manger bio, local ou végétarien ; consommer de façon plus responsable pour la planète ; partir en vacances en évitant l'avion : autant d'idées qu'il est plus facile d'approuver en théorie que d'appliquer à la perfection en pratique.

L'Amazonie qui brûle, les températures qui s'affolent, des glaciers qui disparaissent, de nouveaux rapports inquiétants des scientifiques : l'été 2019 a donné lieu à de nombreuses alertes sur le dérèglement climatique et le rôle joué par l'humanité dans celui-ci. De quoi, sans doute, convaincre un nombre toujours plus large de citoyens de changer, radicalement ou par petites touches, leur façon de vivre et de consommer.

Mais c'est une chose d'avoir des convictions écologiques, et une autre de parvenir à agir en conséquence. On peut être convaincu de l'utilité de ne plus prendre l'avion, ou de ne plus manger de viande, ou de ne consommer que des produits locaux, et avoir du mal à respecter ces règles au quotidien. Franceinfo s'intéresse à ce phénomène, et cherche à recueillir les témoignages de ces écolos convaincus sur leurs dilemmes et les contradictions, plus ou moins assumées, entre leurs convictions et leurs actes.

Vous voudriez renoncer à un certain confort, mais n'y arrivez pas ? Vous avez la volonté, mais c'est le budget qui manque ? Vous pensez que ce n'est pas à vous de faire des efforts, parce que le problème ne se résoudra pas par des gestes individuels ? Ou encore, vous voulez bien faire, mais vous êtes perdu entre des consignes parfois contradictoires ? Racontez-nous cela dans le formulaire ci-dessous, en n'oubliant surtout pas de laisser vos coordonnées, qui permettront à l'un de nos journalistes de vous recontacter pour détailler votre témoignage. Celui-ci pourra bien sûr rester anonyme. Nous en tirerons ensuite un article.